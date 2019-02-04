زمالة لدراسة الأمن الرقمي للصحافيين في برلين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة تدعو مؤسسة المراسلون بلا حدود الصحفيين من مناطق الحرب والأزمات للقدوم إلى برلين في برنامج مكثف مدته أربعة أشهر في قضايا الأمن الرقمي. تهدف هذه المنحة إلي تزويد الصحافيين ذوي خبرة علمية بمعرفة كيفية حماية أنفسهم ضد التهديدات الرقمية مثل المراقبة أو هجمات القراصنة في عملهم الصحفي، بالإضافة إلي تلقي التدريب الكافي لتعليم الآخرين في موطنهم عن قضايا الأمن الرقمي. مدة البرنامج من 1 أيار (مايو) 2019 إلى 31 آب (أغسطس) 2019. شروط الالتحاق إتقان اللغة الإنجليزية بشكل احترافي. معرفة أساسية بمهارات الحاسوب أن يكون للمتقدم خبرة في الصحافة، سواء كان صحفيًا محترفًا أو صحفيًا مدنيًا. أن يكون للمتقدم النية في العودة إلي موطنه بعد انتهاء مدة البرنامج. آخر موعد للتقديم: 19 شباط (فبراير) 2019 للالتحاق وتحميل طلب الاشتراك، اضغطوا هنا.

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