انت الان تتابع تفاصيل خبر وكالة: الغنوشي يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية بتونس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 فبراير 2019 05:27 مساءً - يعتزم رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري.

وذكرت وكالة "قدس برس"، نقلاً عن "مصدر مقرب من حركة النهضة"، لم تسمه، الاثنين، أن الغنوشي تشاور مع عدد من قيادات النهضة والشخصيات العامة في تونس حول الترشح للانتخابات القادمة.

وأشار المصدر إلى أن زعيم النهضة "قد حسم أمره، وسيقوم بطرح الأمر خلال اجتماع مجلس الشورى المقبل للحركة".

وأضاف أن الغنوشي تحدث مع الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي؛ من أجل ضمان دعمه وعدم حدوث تعارض بين الطرفين، "ولكن المرزوقي رفض الفكرة، وأكد أنه سيقوم بالترشح للانتخابات حتى لو قام الغنوشي بترشيح نفسه".

يشار إلى أن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، أعلن قبل أيام أن حركته ستشارك رسمياً في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري، مؤكداً أنه "غير معني شخصياً بالترشح"، لكنه في الوقت ذاته قال إن الترشّح للانتخابات الرئاسية ليس أمراً شخصياً، وإنما ملف يحسمه حزبه، وشدد على أن القانون لا يمنعه من الترشح.

وكان الناطق الرسمي لحركة النهضة عماد الخميري، صرح قبل عدة أشهر بأن الغنوشي "يتمتع بكل الإمكانيات ليكون رئيساً للجمهورية، وإنه خال من أي مانع قانوني يحول دون خوضه غمار الانتخابات الرئاسية لسنة 2019"، وهو تصريح اعتبرته وسائل الإعلام في حينه "منعرجاً سياسيّاً" لحركة النهضة، التي لم تدفع بأي مرشح في انتخابات 2014.