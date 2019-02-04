شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يؤكد أن مصر ستصبح قريباً في مقدمة الدول العربية والان مع التفاصيل

أكد الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات المتحدة العربية، أن مصر تسير بخطوات ثابتة على طريق التنمية والإصلاح الاقتصادي وستصبح قريبا في مقدمة الدول العربية والأفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء حاكم الشارقة اليوم الإثنين مع عمداء ومسئولي جامعة القاهرة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

وقال القاسمي، خلال اللقاء الذي عقد اليوم بمقر قاعة "أحمد لطفي السيد" بقبة جامعة القاهرة: "نحمد الله أنه أنقذ مصر وظلت واقفة في الوقت الذي يترنح ويسقط فيه الآخرون".

واستعرض حاكم الشارقة خلال كلمته مسيرته التعليمية في مصر واختياره الدراسة بكلية الزراعة جامعة القاهرة قائلا "مجموعي كان كبيرًا في الثانوية العامة وكنت استطيع دخول كلية الطب أو الهندسة، لكني فضلت الزراعة، ومنحتني مصر مكان طالب مصري، أفلا أكون بارًا بهذه الجامعة".

وأضاف "أن مصر لها فضل عليّ شخصيا وعلى العالم العربي، وجاء اليوم لأرد الجميل لمصر، فقد تعلمت فيها ونهلت من مثقفيها وأساتذتها العظام بجامعة القاهرة الذين يقدمون الفكر والتنوير لأبناء مصر".

ومن جانبه، قال رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت إن الجامعة قطعت شوطًا كبيرًا في مشروع جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك منذ وضع حجر الأساس لها في أبريل الماضي، معلنا إطلاق اسم الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة وعضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات على أهم وأول مجمع محاضرات في الجامعة الدولية.

وأضاف أنه سيدرس مع الشيخ القاسمي إطلاق اسمه على معامل البايو تكنولوجي في الجامعة الدولية، خاصة أن هذه المعامل لها صلة وثيقة بكلية الزراعة ومجال دراستها.

وأوضح أن الشيخ القاسمي محب لمصر ويحمل لها الانتماء والولاء؛ وذلك يرجع لحياته في الجيزة ودراسته في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، حيث إنه تربطه بالجامعة تاريخ من العلم والعطاء المادي والعلمي والروحي، مشيرا إلى أن الجامعة ستمنح اليوم درع الشخصية المتميزة عن عام 2018 للشيخ سلطان القاسمي.

وأشار إلى أن الجامعة شاركت في وضع الاستراتيجية العربية للتحول للاقتصاد الرقمي مع جامعة الدول العربية من أبو ظبي، موضحا أن الجهود متعددة ومتواصلة فالتعليم وحده لا يكفي ولابد من تطوير طرق التفكير في الشارع ومراكز الثقافة، لذلك ظهرت أهمية تطوير العقل المصري الذي تنادى به الجامعة.

وتابع الخشت قائلا: "إنه تم بدء العمل في المعهد الجنوبي للأورام بدعم من الشيخ القاسمي"، منوها بأن الجامعة غير مستعدة لتقليل عدد الطلاب الدارسين لديها؛ لأنه حق قومي.

من جهته.. قال الدكتور خالد عبد الغفار إن الشيخ القاسمي هو حاكم عربي من نوع خاص ويعرف عنه التعلق بالعلم والبحث العلمي والعلماء والثقافة والفن، فهو يحمل ما تعلمه في جامعة القاهرة التي بلغ عمرها الآن ما يقرب من 112 عامًا، وتخرج في كلية الزراعة في العلوم الهندسية الزراعية عام 1971، وحصل على عدد من رسائل الدكتوراه في الفلسفة والجغرافيا السياسية من المملكة المتحدة وعدد كبير من الدكتوراه الفخرية على مستوى العالم والأوسمة والنياشين من كل دول العالم.

وأعرب عبد الغفار عن ترحيبه بالشيخ القاسمي، مشيرا إلى حبه لمصر بشكل فريد ووقوفه الدائم بجانبها في كل الأزمات، حيث إنه يحرص على زيارة جامعة القاهرة في كل مرة يأتي فيها إلى مصر.

وبدوره.. قال الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة: "إنني أنتمي إلى جامعة القاهرة فهي من أسستني بالفكر الأكاديمي"، مشيرا إلى أن مصر يومًا ما ستكون في مقدمة الدول العربية والأفريقية، معربا عن حبه وامتنانه لمصر ولجامعة القاهرة وخاصة كلية الزراعة الذي تخرج فيها.. منوها بأن مصر لها فضل عليه وعلى العالم العربي.