شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمني : المساعدات يجب أن تصل إلى لمستحقيها والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في العاصمة بروكسل اليوم نائبة رئيس المفوضية الأوروبية الممثلة الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديركا موغيريني على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الخامس الذي تحتضنه العاصمة البلجيكية خلال الفترة 4-5 فبراير الجاري. ودعا وزير الخارجية اليمني خلال اللقاء إلى أهمية مضاعفة حجم وتدفق المساعدات الإنسانية لليمن, والتحديات التي تعترض وصولها لمستحقيها الحقيقيين وضرورة إيجاد حلول لتجاوز هذه التحديات. وجرى خلال اللقاء مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن وضرورة قيام المجتمع الدولي عموماً والاتحاد الأوروبي بشكل خاص بدعم وتعزيز الاقتصاد اليمني ممثلاً بمالية الدولة والبنك المركزي اليمني. من جانبها، جددت المسؤولة الأوروبية التأكيد على موقف الاتحـاد المساند للشرعية في اليمن وضرورة إنجاح اتفاق ستوكهولم، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي للعملية السياسية في اليمن.



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