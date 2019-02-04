شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تمنع اعتراف أوروبا بـ "جوايدو " والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك بعد أيام من السجال بين الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 28 حول طريقة التعامل مع الوضع في فنزويلا.
واعترفت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بجوايدو، لكن اعتراض إيطاليا حال دون اتخاذ موقف موحد للتكتل.
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