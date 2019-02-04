البريكست يزيد أوجاع البلدان الأكثر فقرًا في العالم

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من المتوقع أن يصل تأثير الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي إلى العديد من البلدان خارج منطقة اليورو، خاصة أن بعضها يعتمد على أسواق بريطانيا بشكل رئيسي

تُركز دومًا وسائل الإعلام الدولية على الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "البريكست" ومدى تأثيره في الأوضاع الاقتصادية سواء في المملكة المتحدة أو منطقة اليورو، غير أن سير الأمور على نهجها الحالي قد يضع أسماء جديدة في قائمة المتضررين. الخروج البريطاني والذي بات يضع عدم التوصل لاتفاق كخيار رئيسي لمغادرة الكتلة الأوروبية، سوف يؤثر بشكل صريح وواضح في العديد من البلدان التي تتمتع بعلاقات تجارية وثيقة مع المملكة المتحدة، حتى وإن لم تكن تنتمي للاتحاد الأوروبي.

صحيفة الجارديان البريطانية ألقت الضوء بشكل رئيسي على تأثر البلدان النامية بقرار الخروج من اليورو خلال الأشهر المقبلة، حيث أكدت دراسة متخصصة أن بعض البلدان النامية التي تعتمد على طبيعة التجارة المُعفاة من الجمارك مع أوروبا، ستكون الأكثر تضررًا من الخروج بلا اتفاق. أملًا في الخروج السريع.. بريطانيا تراهن

صحيفة الجارديان البريطانية ألقت الضوء بشكل رئيسي على تأثر البلدان النامية بقرار الخروج من اليورو خلال الأشهر المقبلة، حيث أكدت دراسة متخصصة أن بعض البلدان النامية التي تعتمد على طبيعة التجارة المُعفاة من الجمارك مع أوروبا، ستكون الأكثر تضررًا من الخروج بلا اتفاق. أملًا في الخروج السريع.. بريطانيا تراهن على الاتحاد الأوروبي للضغط على فرنسا ومع اقتراب الموعد النهائي للخروج البريطاني الرسمي من الاتحاد الأوروبي، يتم التركيز في الوقت الحالي على التأثيرات المتوقعة من البريكست سواء في بريطانيا والاتحاد الأوروبي أو خارج حدودهما. ووفقًا لما جاء في تقرير معهد التنمية الألماني، والذي نُشر هذا الشهر، فإن التأثير يمكن أن يكون كارثيا خارج أوروبا، مما يدفع ملايين الناس في البلدان النامية إلى الفقر المدقع. وكتب الباحثون في تقريرهم: "يمكن أن يزيد خروج بريطانيا أعداد السكان الذين يعيشون في فقر مدقع بنحو 1.7 مليون شخص".

وأضاف التقرير: "هذه تقديرات متحفظة للتأثيرات السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة أنها لا تأخذ في الحسبان الآثار الإضافية لعدم اليقين، وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني، وانخفاض إنفاق المعونة، والتحويلات المالية والاستثمارات”.

وبموجب اتفاقية "كل شيء باستثناء الأسلحة" والمعروفة عالميا باسم "EBA"، يمكن أن تقوم 49 دولة من أقل البلدان نموا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي دون أي رسوم جمركية، ومع خروج بريطانيا الوشيك من اليورو، لن تتمكن هذه الدول الضعيفة من الوصول إلى سوق المملكة المتحدة من خلال تلك الاتفاقية. فرنسا تُهدد بريطانيا بالعُزلة حال فشل مفاوضات «بريكست» وحال استقرار القرار البريطاني على تنفيذ "عملية خروج صعبة"، والتي تعني العودة إلى القواعد الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، فوجد المؤلفون أن كمبوديا سوف تتأثر بأكبر عدد من الفقراء بالبلدان الأقل نموا، خاصة أن لديها أعلى مستوى من الاعتماد على سوق المملكة المتحدة، حيث تذهب نسبة 7.7 من صادراتها إلى بريطانيا.

وقال جايانت مينون، الخبير الاقتصادي البارز في بنك التنمية الآسيوي، إن "الأسواق الأخرى التي تتمتع بإمكانية وصول تفضيلية يمكن أن تخفف من خسارة صادرات كمبوديا، ويمكن أن يسهم ذلك أيضًا في تنويع كمبوديا لأسواقها التصديرية". وأضاف مينون: "على المدى الطويل، تحتاج كمبوديا أيضًا إلى النظر إلى ما وراء الملابس، خاصة أنه اعتمد لفترات طويلة على تلك الصادرات".

وفي السياق ذاته، قال آروب راها الخبير في اقتصاد جنوب شرق آسيا، إنه من الصعب التنبؤ بالآثار التي يمكن أن يحدثها الخروج البريطاني على اقتصاديات أخرى، إلا أن في حال لم يتوصلوا إلى اتفاقيات تجارية جديدة للتخلي عن التعريفات الجمركية، فسيكون لذلك "تأثير سلبي" في كمبوديا". البريكست يُحدد هوية المنتصر في صراع الزعامة ببريطانيا وردا على سؤال حول ما إذا كان من المحتمل أن تتوصل المملكة المتحدة إلى اتفاقيات تجارية مع جميع الدول الأعضاء في "EBA"، قال إن المملكة المتحدة ليس لديها الكثير من الخيارات لأنها تعتمد على التجارة، وهو ما يعني أن ذلك سيكون خيارًا رئيسيا.

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