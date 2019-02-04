الان تتابع المالكي: التحالف نجح في اعتراض طائرة من دون طيار أطلقتها الميليشيات قبل أيام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية تركي المالكي، أن التحالف نجح في اعتراض طائرة من دون طيار أطلقتها الميليشيات قبل أيام، إيرانية الصنع

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين، أنه تم استهداف مستودعات طائرات بلا طيار قرب صنعاء، فضلًا عن استهداف خبراء طائرات مسيرة إضافة إلى مستودعات قرب صنعاء، مشيرًا إلى أن ميليشا الحوثي الانقلابية قاموا بإنشاء معسكرات شرق محافظة الحديدة في خرق لاتفاق السويد.

وأوضح “المالكي”، أنه يتم العمل بشكل دائم على تجنب أي ضحايا مدنيين في الغارات ضد الحوثيين، لافتًا إلى أنه وفق المعلومات الاستخباراتية لا يوجد أي أطفال في معسكرات الحوثيين.

وتابع: استهدفنا في 23 من يناير الماضي مقاتلين حوثيين ومدربين في محافظة ذمار، بعد أن تم تحديد توقيت التدريبيات ثم استهدفنا الموقع العسكري للحوثيين في محافظة ذمار، مضيفا أن الغارات قتلت 181 عنصرًا في موقع تدريبات الحوثيين في المحويت يوم 23 يناير.

وأشار “المالكي”، إلى أنه يتم العمل على تسهيل دخول السفن، لكن الميليشيات تعرقل حركتها في مينائي الصليف ورأس عيسى، موضحًا أنه تم إعطاء 448 تصريحا للسفن لدخول الموانئ اليمنية، كما جدد الاتهام للحوثيين بمواصلة تجنيد الأطفال في النزاع الدائر.