شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار قنبلة يدوية في بنغازي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (طرابلس) أصيب ثلاثة أطفال اليوم (الاثنين)، في انفجار قنبلة يدوية خلف مستشفى الصدرية، بمنطقة الكويفية أحد الأحياء الشرقية لمدينة بنغازي شرق ليبيا. أصيب ثلاثة أطفال اليوم (الاثنين)، في انفجار قنبلة يدوية خلف مستشفى الصدرية، بمنطقة الكويفية أحد الأحياء الشرقية لمدينة بنغازي شرق ليبيا. وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي في تصريح صحفي اليوم، إن المستشفى استقبل عبد الجليل عثمان الزوي (15 عامًا) مصابًا في الوجه والرأس، ومحمود عبد المالك عبد الرحيم (9 أعوام) مصابًا في الظهر والرجل اليمنى، وشقيقه أحمد (15 عامًا) مصابًا في الجبين.



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