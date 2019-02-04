شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي إلى اليمن يرأس الاجتماعات الحاسمة لملف الأسرى.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

أعلن مكتب الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمان اليوم (الاثنين) أن مبعوث الامم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث سيرأس اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى في اجتماعها غداً (الثلاثاء) في عمان، وتضم اللجنة ممثلين عن الحكومة اليمنية وعن الانقلابيين واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال بيان صادر عن المكتب: «من المقرر أيضاً أن يشارك كل من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، السيد مارتن غريفيث، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السيد بيتر مورير، في جانب من اليوم الأول لاجتماعات اللجنة» مضيفاً: «خلال هذه الجولة من الاجتماعات الفنية، ستقوم اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى بمناقشة الخطوات المتخذة من قبل الأطراف للوصول إلى قوائم الأسرى النهائية للمضي قدما لتنفيذ الاتفاق».

وعبر مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن عن تقديره لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لاستضافة هذا الاجتماع المهم.

يذكر أن اتفاق تبادل الأسرى الذي تم توقيعه في ديسمبر 2018، هو أول اتفاق يتم التوصل إليه بين الطرفين منذ اندلاع الحرب في اليمن.