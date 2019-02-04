بوكيلي يعلن فوزه في انتخابات رئاسة السلفادور

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أعلن ناييب بوكيلي أنه فاز في انتخابات رئاسة السلفادور بعدما ضمن أغلبية الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت يوم الأحد.
وقال بوكيلي (37 عاما) في كلمة لأنصاره "اليوم فوزنا في الجولة الأولى وسطرنا تاريخا".
وقالت لجنة الانتخابات في السلفادور إن ناييب بوكيلي رئيس بلدية العاصمة السابق حصل على 52.2% من الأصوات بعد فرز 24.7% من الأصوات في انتخابات الرئاسة التي جرت يوم الأحد.
ومن شأن فوز بوكيلي أن ينهي عقودا من سيطرة نظام الحزبين على مقاليد السياسة في البلاد. واستفاد بوكيلي من شعور الاستياء من المؤسسات الذي يعم الانتخابات في المنطقة إذ ينشد الناخبون بديلا للأحزاب التقليدية.
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ويتبادل حزبان فقط حكم السلفادور منذ انتهاء الحرب الأهلية الدامية عام 1992 وهما حزب جبهة فارابوندو مارتي اليساري الحاكم ومنافسه المحافظ حزب التحالف الوطني الجمهوري.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.