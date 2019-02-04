الوزراء ينشر فيديو لقاء "مدبولى" بوفد لجنة التبادل التعليمى بين مصر وأمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مجلس الوزراء فيديو لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، وفدًا من خريجى وأعضاء مجلس إدارة لجنة التبادل التعليمى والثقافى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية (برنامج فولبرايت الأمريكي)، وحضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة فى القاهرة. و أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين مصر وبرنامج فولبرايت فى مجال التعليم والدراسات العليا، مُقدماً التهنئة لبرنامج فولبرايت بمناسبة الذكرى السبعين لبداية أنشطته فى مصر، مؤكداً على أهمية الدور الذى تلعبه المنح الدراسية التى يُقدمها البرنامج وغيره من المؤسسات التعليمية فى بناء القدرات وتعزيز التنمية البشرية بما يخدم أغراض التنمية بشكل عام.

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