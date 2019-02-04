شكرا لقرائتكم خبر عن رفع جلسة البرلمان.. وعبد العال يدعو لحضور التصويت النهائى على قوانين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الذى عقدها اليوم الإثنين، على أن يستأنف المجلس جلساته ظهر غد، الثلاثاء.

ودعا "عبد العال"، الأعضاء إلى الالتزام بحضور جلسة الغد، نظرا لوجود عدد من مشروعات القوانين التى تحتاج إلى توفر أغلبية ثلثى الأعضاء للموافقة النهائية عليها لأنها قوانين مكملة للدستور.

جدير بالذكر أن مجلس النواب انتهى خلال جلسته اليوم، من مناقشة مشروع قانون صيانة وتحسين الأراضى الزراعية، وتعديل قانون هيئة تنمية الصعيد، ومشروع قانون إنشاء جهاز النقل البرى الداخلى والدولى، والموافقة عليها.