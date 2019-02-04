شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: مصر دولة مدنية ديمقراطية وليست عسكرية أو بوليسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مصر دولة مدنية ديمقراطية وليست عسكرية أو بوليسية، مضيفا "نحن دولة مدنية طبقا للدستور".

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم ردًا علي النائب سعيد طعيمة، بشأن رؤيته في مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، والخاص بتعديل البند 2 من المادة السابعة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بإضافة ممثل لوزارة الداخلية إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة أسوة بممثلي باقي الوزارات المنصوص عليها بالبند 2 المشار إليه.

وأكد عبد العال "إننا موجدين في البرلمان، نحن دولة ديمقراطية مدنية، يحكمها الدستور ولسنا دولة عسكرية أو بوليسية، ولو كنا كذلك ما كان مجلس النواب أو الحكومة موجدين... مصر دولة مدنية ديمقراطية".

وقال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إن ممثل وزارة الداخلية فى تشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد بهدف تنفيذ القرارات التى تصدر من الهيئة.