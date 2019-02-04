شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال للحكومة: للصبر حدود وأشفق على النواب المقاتلين للمصلحة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشكلة توريد المحاصيل الزراعية وتحديد أسعارها مسئولية وزارة التموين، وأن المجلس طلب أكثر من مرة حل هذه الإشكالية القائمة بشأن تحديد أسعار التوريد بما يضمن تحقيق هامش ربح للفلاح ولكن الحكومة ودن من طين وودن من عجين، مطالبا الوزارة بسرعة حل هذه المشكلة، متابعا: التموين لها معايير غير مفهومة.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، أن الحكومة وعدت أكثر من مرة بحل أزمة تسعير المحاصيل الزراعية ولكن المشكلة مازالت قائمة، مطالبا مجلس الوزراء بالتفاعل مع المطالب، وان يكون لدى الحكومة حس سياسى، قائلا: لن أتكلم أكثر من ذلك للصبر حدود، متابعا: اللى حاصل اننا بنكلم بعض.

وعلق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وممثل الحكومة بالجلسة العامة، قائلا: لن نتجاهل مطلب للمجلس الموقر او لرئيس المجلس.

ورد الدكتور على عبد العال، قائلا: "رئيس المجلس ليس له مطالب، حتى محافظتى مبروحهاش، وأشفق على هؤلاء النواب الذين يقاتلون من أجل المصلحة العامة..أشفق عليهم كيف يتعاملون فى دوائرهم، وهذا ليس رحمة بالنواب ولكن رحمة بأبناء الدوائر، وعلى الحكومة أن تتمتع بالسياسة المرنة وفقا للإمكانيات".

وقال المستشار عمر مروان، إن الحكومة تأخذ مطالب المجلس الموقر على محمل الجد ولكن الظروف احيانا تعاكس فى إعطاء المبلغ المناسب.

وأشار عبد العال إلى أنه طالب الحكومة بالعام الماضى بتحديد سعر توريد المحاصيل بما يحقق هامش ربح للفلاح.