ميركل: لم نطلب من المفوضية الأوروبية مراجعة اتفاق خروج بريطانيا

نفت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ "وجود طلب ألماني للمفوضية الأوروبية، بمراجعة الاتفاق الذي أبرمته مع لندن حول خروجها من ​الاتحاد الأوروبي​"، مشيرةً إلى أن "مراجعة اتفاقية بريكسيت من جديد ليس في أجنداتنا".

وأكدت "أنهم يبذلون ما بوسعهم من أجل تفادي الوصول إلى نقطة "​بريكست​ بدون اتفاق"، مشيرةً إلى أن "حدوث "بريكست" بدون اتفاق تعني ازدياد الغموض".