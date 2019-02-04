أكدت معلومات صحفية اسرائيلية، أن ​الجيش الاسرائيلي​ أوقف 16 قطريا دخلوا أراضيه من جهة ​الأردن​، بعد أن تاهوا في رحلة صيد. ويتألف الموكب من 6 سيارات تحمل لوحات قطرية دخلت إلى الأراضي الإسرائيلية من جهة وادي عربة، قادمة من الأردن".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي يوقف 16 قطرياً دخلوا أراضيه بالخطأ من جهة الاردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.