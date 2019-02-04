قاسمي يدين الاعتداء الارهابي على الزوار الايرانيين في العراق

اعرب المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الايرانية​ ​بهرام قاسمي​ عن "اسفه العميق للاعتداء الارهابي على ​حافلة​ الزوار الايرانيين في مدينة بلد ب​العراق​ والذي ادى الى اصابة عدد منهم، مدينا بشدة هذا العمل الوحشي واللاانساني".

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