القوات: وسائل إعلام من أصحاب الأغراض المشبوهة حورت محتوى رسالة المركز اللبناني للمعلومات

أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات ال​لبنان​ية" أنه "عمدت بعض وسائل الإعلام من أصحاب الأغراض المشبوهة إلى تحوير محتوى الرسالة التي بعثها "المركز اللبناني للمعلومات" في ​واشنطن​ إلى ​الإدارة الأميركية​، مستفيدين من عدم وجود النص ب​اللغة​ الإنكليزية بيد الرأي العام، إلا أن العودة إلى هذا النص تظهر الآتي: الجزء الأساسي من الرسالة توصيفي بامتياز، أي يتمحور حول توصيف ما حصل إبان ​تشكيل الحكومة​ وسعي "​حزب الله​" إلى اختراق الساحة السنية من خلال وزير من النواب الستة الذين تم تجميعهم والإيحاء بانهم كتلة، كما سعي الوزير ​جبران باسيل​ إلى الحصول على الثلث المعطل".

ولفتت الدائرة في بيان لها الى انه "من جهة أخرى، وبالنسبة الى ما ورد في التوصيات الواردة في الرسالة، فلم تخرج عن توصيات كل الفريق السيادي في لبنان منذ 13 سنة وحتى اللحظة، ان لجهة ضرورة التزام القرارات الدولية كافة، او لناحية حصر كل ​السلاح​ بيد ​الدولة اللبنانية​، او لجهة عدم السماح لأي فريق بالسيطرة على الدولة اللبنانية. وأكثر من ذلك، دعت الرسالة ​الولايات المتحدة​ إلى مساعدة لبنان على استعادة سيادته كاملة بالضغط على ​إسرائيل​ من أجل الانسحاب من الأراضي التي لا تزال محتلة، ومساعدة لبنان على ترسيم حدوده البرية والبحرية بما يضمن الحفاظ على حقوقه كاملة".