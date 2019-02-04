انزلاق دراجة نارية داخل أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور ناشطة

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"انزلاق دراجة نارية داخل أنفاق المطار باتجاه ​بيروت​"، موضحةً أنّ "الأضرار مادية وحركة المرور ناشطة في الاتجاهين".

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