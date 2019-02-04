اليونيفيل الإيطالية دشنت شبكة للصرف الصحي في بلدة البياض

دشنت ​الكتيبة الإيطالية​ العاملة في إطار قوة ​الأمم المتحدة​ المؤقتة "​اليونيفيل​" بالشراكة مع بلدية البياض جزء من شبكة ​الصرف الصحي​ في البلدة بحضور قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال ديوداتو ابانيارا.وقام مكتب التعاون المدني العسكري التابع للواء غاريبالدي الإيطالي والذي يقود القطاع الغربي لليونيفيل خلال مهمة ليونتي ٢٥ وبالشراكة مع بلدية البياض بالإشراف على تنفيذ المشروع والذي يهدف إلى تطوير ​البنى التحتية​ للبلدة.

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