سأل النائب السابق ​نبيل نقولا​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ "أيها اللبنانيّون، هل تعلمون أنّه منذ العام 2014 وأمنكم الصحي، وأموالكم بخطر؟ وذلك لانعدام أمن المعلومات الإلكتروني في ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​، بسبب إهمال وإستهتار إدارة الصندوق بعدم تركيب نظام anti virus رغم الطلبات المتكررة لمديرية الإحصاء وشركة IDS ( الشركة المشغلة لنظام المعلوماتيّة في الصندوق)".

كانت هذه تفاصيل خبر نقولا للبنانيين: أمنكم الصحي وأموالكم بخطر لإعدام أمن المعلومات الإلكتروني في الضمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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