اعتصام لعمال وموظفي شركة TSC امام قصر العدل

نفذ عمال وموظفو شركة TSC شركة السلطان الكويتية اعتصاما، اليوم، امام ​قصر العدل​، خلال انعقاد جلسة ​محكمة​ الافلاس الناظرة في قضية افلاس الشركة Tsc، بمشاركة رئيس الاتحاد الوطني ل​نقابات العمال والمستخدمين​ ​كاسترو عبدالله​ مع وفد من الاتحاد وحضور الوكيل القانوني للعمال ​واصف الحركة​.

وطالب العمال والاتحاد الوطني من خلال الوكيل القانوني بـ "الاسراع في البت في الدعوى واحالة الملف الى ​القضاء​ وخصوصا ان هناك شبهات حول عملية الافلاس الاحتيالي".