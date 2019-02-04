بالصور.. محافظ الغربية يكرم أبناء شهداء الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

كرم اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، اليوم الاثنين، 52 طالبًا وطالبة من أبناء شهداء الشرطة بمحافظة الغربية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها محافظة الغربية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتكريم أبناء شهداء الشرطة، بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة المصرية بحضور اللواء أحمد عتمان، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، واللواء حازم الخولي، مدير فرع الأمن الوطني، والشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقدم محافظ الغربية التحية لأسر الشهداء الذين ضحوا بكل شيء من أجل بقاء الوطن، مؤكدًا أن دماء الشرطة والجيش هي التي أدت إلى دحر الإرهاب الأسود الغاشم وتحقيق مستقبل أفضل لأبناء مصر والأجيال القادمة.