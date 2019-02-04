محافظ شمال سيناء: "100 مليون صحة" استهدفت 77% من السكان حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم

قال محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم الاثنين، إن حملة "100 مليون صحة" استهدفت 196 ألف و312 مواطنًا من أهالي المحافظة، بواقع 77.10% من اجمالي تعداد سكان المحافظة البالغ عددهم 254 ألف و697 نسمة وذلك منذ بداية الحملة وحتى اليوم.

وأضاف "شوشة" أن اليوم، 51 على التوالي للحملة، استهدف 1212 مواطنًا للكشف عليهم، بينهم 33 حالة ايجابية لمرض "فيروس سي" و97 حالة ضغط دم مرتفع و83 حالة سكر مرتفع.

وتابع المحافظ، أن 120 فريقًا طبيًا مخصصًا لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي، في شمال سيناء من خلال 80 نقطة فحص طبية على مستوي مدن المحافظة فضلًا عن 20 فريقًا طبيًا يستهدفون الكشف على المواطنين بالقري النائية بالمحافظة.