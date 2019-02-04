روسيا تنفي تدخلها في العملية الانتخابية المقبلة بإندونيسيا

نفت روسيا اليوم الإثنين، تورطها في محاولات للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في إندونيسيا، بعد أن اتهم الرئيس الحالي جوكو ويدودو المعارضة بنشر "دعاية روسية".

وقالت السفارة الروسية في جاكرتا، إن الاتهامات التي وجهها جوكو أثناء توقفه في سوراباي في إطار الحملة الانتخابية التي يقوم بها، بشأن تورط روسيا، "لم يكن لها أي أساس في الواقع".

ومن جانبها، قالت السفارة من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نود أن نؤكد على أن موقفنا المبدئي هو أننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية والعمليات الانتخابية لدول أخرى، من بينها إندونيسيا، التي نعتبرها صديق مقرب وشريك مهم."

وزعم جوكو، أثناء توقفه في سوراباي، أن "هناك فريق حملة ينشر ما يسمى بالدعاية الروسية، التي تنطوي على تيارات متواصلة من الأكاذيب والافتراءات".

ويواجه جوكو الجنرال السابق برابواو سوبيانتو، في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 من إبريل المقبل، في أحداث مشابهة للانتخابات، التي كان قد خاضها قبل خمسة أعوام أمام المنافس ذاته، والتي فاز فيها جوكو بفارق ضئيل.