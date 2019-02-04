سفارة أميركا في كينيا تحذر من هجمات إرهابية وشيكة

حذرت سفارة الولايات المتحدة في كينيا الرعايا الأميركيين في البلاد، اليوم الاثنين، من أن هناك "معلومات موثوقة تشير إلى احتمال استهداف الغربيين من جانب متطرفين".

ويأتي هذا التحذير بعد أسابيع فقط من هجوم نفذته حركة "الشباب" الصومالية استهدف فندقاً فاخراً في العاصمة الكينية نيروبي، وأسفر عن سقوط قتلى، بينهم مواطن أميركي.

وقالت السفارة إن الأهداف قد تشمل عدة مناطق، بينها نيروبي ونايفاشا ونانيوكي، ومناطق ساحلية.

ودعت السفارة المواطنين الأميركيين إلى توخي الحذر، خاصة "في مراكز التسوق والفنادق وأماكن العبادة".

وتستهدف الجماعة المتشددة "الشباب" بشكل منتظم الأماكن التي يرتادها الأجانب أو المسؤولون الحكوميون في كل من الصومال وكينيا المجاورة.