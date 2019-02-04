أشاد مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي بدأها اليوم وتستمر ثلاثة أيام. ووصف وزير الخارجية الأميركي في تغريدة له بحسابه على موقع تويتر.. الزيارة بأنها لحظة تاريخية على صعيد حرية الأديان. وقال إن من شأن أول قداس يقيمه قداسة البابا في المنطقة أن يسهم في نشر السلام والتسامح والتفاهم بين أكبر ديانتين في العالم.

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يشيد بزيارة البابا للإمارات ويصفها باللحظة التاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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