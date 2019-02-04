شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الإمارات دار السلام والمحبة تفتح ذراعيها لأحد أكبر رموز التآخي الإنساني والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة إماراتية، أنه رغم ما يشهده العالم من أزمات لا تعرف الحدود، وتحديات كبرى في محاولة لعرقلة عجلة السلام، ودعوات منفلتة تستهدف التعايش وتحاول بث التفرقة وإشعال الحرائق التي تأتي على كل انسجام كان.

وأوضحت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الاثنين "لكننا نعرف هدفنا جيداً، وبالتكاتف مع جميع قوى الخير سوف ننتصر وننجح ويكون لنا الباع الأكبر في دعم وصول البشرية برمتها وجميع شعوبها وأممها إلى بر الأمان، حيث يسود السلام وتنتصر المحبة، ويقهر التعايش كل دعاة الفتن، وتبدد مساعي الخير وأفعاله أصحاب النوايا الآثمة.. نحن من أنصار الحق ودعاته، وسيكون لنا السبق في قهر الباطل والمعولين على الشر والعابثين بتآلف الشعوب ومن ينفخون في نار الفتن، فالأيادي المتكاتفة بالحق والخير والسلام أقوى من شرذمات التائهين في أوكار التآمر على الإنسان في كل زمان ومكان.

وأشارت إلى أن قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، قالها بكلمات معبرة ووصف فيها اعتزازه بالتعاون مع الإمارات التي أكد أنها البلد التي سيسير معها في درب السلام، حيث قال قداسته: " أنا في توجهي إلى الإمارات ،أذهب إلى هذا البلد كأخ، كي نكتب معاً صفحة حوار وللسير معاً على دروب السلام"..والإمارات هي دار السلام والمحبة تبادله الثقة والفخر بفتح ذراعيها لأحد أكبر رموز التآخي الإنساني.

وذكرت أن الدولة التي تستضيف جاليات من معظم أنحاء العالم، تفخر بأنها أرض التآخي الإسلامي المسيحي على أرفع مستوى باستضافة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان و فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لتدشين مرحلة جديدة من التقارب الديني على أسس صلبة وقوية، وحوار منفتح من القلب للقلب، هدفه إعلان القيم التي تقرها جميع الأديان وجعلها الثوابت، لأن فيها السلام وفيها بركة ونعم التقارب الإنساني الذي يرتقي بالروح ويبعث الطمأنينة في نفوس الجميع مهما كانت الاختلافات الثقافية وغيرها بين أمم الأرض.

وأضافت أن الوطن قد بدأ مسيرة طويلة منذ زمن بعيد، عبر قيادة رشيدة عرفت أن السلام والتعايش والانفتاح أعمدة أي نهضة حضارية، وجسور التلاقي بين الجميع حول العالم، فكانت مسيرة عقود أطلقها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " وتقوم قيادتنا الرشيدة بمواصلة النهج الإنساني الرائد الذي جعل الإمارات قبلة لجميع الباحثين عن حياة مفعمة بالود والأمان والسلام.

وقالت في ختام افتتاحيتها .. إن لقاء الرموز الدينية الكبرى في العالم، بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، القائد العالمي وصاحب التاريخ الطويل من مواقف العزة والإنسانية، وتأكيد أهمية الانفتاح ونشر السلام، سيكون حدثاً تاريخياً يعطي زخماً للجهود العالمية ومساعي العالمين الإسلامي والمسيحي لتحقيق الهدف الأسمى والأنبل والوصول إلى عالم يسوده الوئام والتفاهم والمحبة والتعاون