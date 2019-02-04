محمد بن زايد يشيد بدور شيخ الأزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، بدور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة له على موقع "تويتر" إن شيخ الأزهر "لا يزال يؤدي دورا فاعلا في نصرة القضايا الإنسانية العادلة ومواجهة الفكر المتطرف والإرهاب".

وأضاف أن شيخ الأزهر "هو رجل التسامح والمحبة وصوت الاعتدال والوسطية، نعتز بمواقفه واسهاماته في إرساء قيم الحوار والتآخي والسلام بين شعوب العالم".

وكان فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية قد وصلا، مساء أمس الأحد، إلى أبوظبي، حيث كان في استقبالهما الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ثم استقلا سيارة مشتركة إلى مقر إقامتهما، فيما من المنتظر أن يشاركا اليوم في العديد من الفعاليات المهمة.

وتحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ أمس حتى الغد، زيارة مشتركة لفضيلة الإمام الأكبر وقداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية تحت عنوان "الأخوة الإنسانية"، وهو ما يحظى باهتمام غير مسبوق، إماراتيا وعربيا ودوليا، وبمواكبة حاشدة من أكثر من 700 صحفي وإعلامي.

وتعد الزيارة هي الأولى لقداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الخليج العربي، كما أنها تعكس مكانة الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، كأكبر مرجعية دينية في العالم الإسلامي، وكونها المؤسسة الأكثر تعبيرا عن سماحة الإسلام وتعاليمه الوسطية المعتدلة.