كندا تعلن تأييدها لزعيم المعارضة الفنزويلية

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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، اليوم الإثنين، عن تأييد بلاده الكامل لرئيس برلمان فنزويلا المعارض خوان جوايدو. وقال ترودو خلال اتصال هاتفي مع جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا: إنه "معجب بشجاعته وأعلن دعمه التام له". وذكر بيان للحكومة الكندية: "شدد الزعيمان على أهمية إرسال المجتمع الدولي، إشارة واضحة في ما يتعلق بعدم شرعية نظام مادورو، وضرورة احترام دستور فنزويلا". وأضاف البيان، أن جاستين ترودو وخوان غوايدو، أشارا إلى أهمية إجراء انتخابات رئاسية حرة وعادلة في فنزويلا،
وأشار إلى أن "مجموعة ليما"، التي ستجتمع في أوتاوا اليوم الإثنين، ستنظر في إمكانية الدعم الإضافي الذي يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي لشعب فنزويلا، بما في ذلك المساعدات الإنسانية العاجلة.ونصّب غوايدو نفسه في الـ23 من يناير الماضي رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وحصل على اعتراف الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين والبرازيل
وأشار إلى أن "مجموعة ليما"، التي ستجتمع في أوتاوا اليوم الإثنين، ستنظر في إمكانية الدعم الإضافي الذي يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي لشعب فنزويلا، بما في ذلك المساعدات الإنسانية العاجلة.
ونصّب غوايدو نفسه في الـ23 من يناير الماضي رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وحصل على اعتراف الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس وبنما وباراغواي وبيرو وجورجيا والمغرب، فيما تتمسك روسيا والصين ودول أخرى بشرعية مادورو رئيسا وحيدا لفنزويلا.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فنزويلا أزمة سياسية نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد، ما دفع الشارع الفنزويلي إلى الخروج في مظاهرات حاشدة.
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