الان تتابع الخارجية الأمريكية: دعم حكومة الإمارات للأقليات الدينية وحرية العبادة أمر يستحق الثناء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات قالت الخارجية الأميركية، إن الزيارة البابوية تمثل لحظة تاريخية لدولة الإمارات وتعكس تجسيدا لرؤية الشيخ زايد في التسامح، مؤكدة أن دعم حكومة الإمارات للأقليات الدينية وحرية العبادة أمرٌ يستحق الثناء. وأضافت في بيان لها اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تشعر بالفخر إزاء دعم الحريات الدينية في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء العالم، لافتة إلى أن الزيارة الأولى لقداسة البابا إلى شبه الجزيرة العربية تشجع على السلام والتفاهم بين اثنين من أعظم أديان العالم.

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