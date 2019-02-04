الحريري: الحكومة اللبنانية ستعمل بشكل متواصل

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أنه اتخذ قرارا بالعمل المتواصل، ليلا نهارا، لتعويض المرحلة السابقة الطويلة التي استغرقتها عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال: "من يريد أن يقف ويعطل عملية الإنتاج فعليه أن يزيح من الطريق، وإذا لم يفعل فأنا مستمر ولو اصطدمت بأي كان".

وأضاف الحريري -خلال احتفال تكريمي أقيم اليوم الإثنين، في السراي الحكومي (مجلس الوزراء) بمناسبة إحالة أمين عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل، وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء سعد الله حمد، إلى التقاعد - "إننا لم نبدأ العمل بعد ومع ذلك بدأت المهاترات السياسية"، مشددا على أن المواطن اللبناني أصيب بالامتعاض من تلك المهاترات.

وتابع قائلا: "إذا اعتقد أحد أنه بزعامته يستطيع السير على المواطن اللبناني، فهذا لن يحصل، لأن هذا المواطن سيمشي علينا جميعا في النهاية إذا لم نعمل لمصلحته".

وشهدت العلاقة بين الحليفين التقليديين الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط، توترا بالغا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يرى جنبلاط إن التشكيل الوزاري الجديد تميل فيه موازين القوى السياسية باتجاه التيار الوطني الحر بزعامة وزير الخارجية جبران باسيل على حساب الوفاق الوطني اللبناني، فضلا عما تضمنه التشكيل من وزير درزي (وزير شئون النازحين صالح الغريب) والذي ينتمي إلى الفريق السياسي المناوىء لجنبلاط.