لافروف: مستعدون لبحث تشييد قاعدة عسكرية ثانية لنا فى قرغيزستان

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن استعداد بلاده لبحث تشييد قاعدة عسكرية ثانية لها فى قرغيزستان.

وقال لافروف- في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال حول مدى استعداد روسيا لفتح قاعدة عسكرية ثانية في قرغيزستان، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الإثنين- إن: " هذه ليست مبادرتنا، لقد سمعنا لأول مرة عن ذلك، ومستعدون لنبحث مع أصدقائنا القرغيز أفكارهم في مجال الأمن".

يُذكر أن بيشكيك أعلنت في وقت سابق اليوم، عن أن الرئيس القرغيزى سورونباى جينبيكوف، بحث مع وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف فى بيشكيك، سير التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى قرغيزستان في مارس القادم، واجتماع اللجنة الحكومية الروسية- القرغيزية.