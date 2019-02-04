"الوطن": شتان بين من يدعو للمحبة ومن يسخر منابره لكل من يقول "اقتل"

قالت صحيفة خليجية، إنه في تغريدة شديدة الدلالة والتعبير، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ، الفارق بين من يستضيف رموز السلام ومن يحتضن دعاة الإرهاب، بالقول: "شتان بين من يستضيف مفتي العنف والإرهاب ومن يصدر فتاوي تبرر استهداف المدنيين، ومن يستضيف بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر في حوار المحبة والتواصل".

وأضافت صحيفة" الوطن" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - "نعم الفارق كبير جداً بين من يسعون ليسود السلام والتعايش والانفتاح ودعاة المحبة في كل مكان بالعالم، وبين من حولوا بلدهم إلى بوق للمنفلتين من كل وازع من دعاة الفتن والقتل والإرهاب.. شتان بين من يدعو للمحبة ومن يسخر منابره لكل من يقول "اقتل".. شتان بين من يستضيف دعاة السلم الحقيقيين في العالم، وبين من يصنع وحوشاً ويسبغ عليها صفات ثانية لتكون رهن توجهه الذي لم يعرف إلا الإرهاب والقتل يوماً.. شتان بين من يحتضن أكبر رمزين دينيين يقر بشرعيتهما ويمثلان مئات الملايين حول العالم ليكون الاجتماع على دعوة خير وتآلف ومحبة، وبين من يستضيفون كل فار ومطلوب وإرهابي ويسخرون لهم ماكينتهم الإعلامية لينفثوا عبرها سمومهم التي تستهدف قتل العقول وكل محاكاة واجبة للتمييز بين الخير والشر.

وتابعت شتان بين من يعملون لتكون العقول نيرة تمتلك مفاتيح المستقبل وتتميز بالوعي والقدرة على التحليل المنطقي عبر عملية بناء شاملة بالإنسان، وبين من يريدون تحويل العامة إلى آلات قتل مغيبة تسير على غير هدى.. شتان بين من يمد يده للآخر بالمحبة والسلام والتآخي الإنساني، وبين من يرون بدماء الآخرين جسراً لتحقيق أهدافهم ومآربهم المفضوحة..

ومضت "شتان بين الوقوف مع كل قوة تدعو لخير العالم أجمع، وبين من يتبع دعوات الباطل والهوان التي يعمل عليها البعض.. شتان بين من يقولون أحبوا بعضكم كما توصينا جميع الأديان، وبين من يحرفون الدين على هواهم ويسوقون لتفسيرات خارجة عن كل سياق لتبرير ما يقومون به.. شتان بين من يعملون بجوهر الدين الحنيف وحقيقته التي تتطابق في جميع الأديان، وبين من تسببوا بالضرر لسمعة الدين ونقلوا بأفعالهم صورة مشوهة بعيدة كل البعد عن تعاليمه الحقيقية.

وأشارت إلى أن الإمارات أكدت للعالم في كل المناسبات أهمية توجهها الحضاري، وهو ما أكسبها مكانة عظيمة بين الأمم والشعوب ورسخ موقعها المشرف، في حين يقبع غيرها أسير ما اقترفه ويعيش عزلة ونبذاً وتيهاً لا يعرف إلا المكابرة الجوفاء.

واضافت منابرنا تدعو للمحبة والانفتاح ونبذ العنصرية وتحصين حرمة النفس الإنسانية، وغيرنا يسخر ماكينة إعلام يبذر عليها المليارات ويمتطيها دعاة الفتن والقتل والوحشية التي تنبذها البشرية.

وقالت " الوطن " في ختام افتتاحيتها .. هنا إمارات المحبة والسلام والتقارب الإنساني في أقوى وأبهى صورها وتجلياتها، بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر بكل ما يمثلانه من مكانة روحية معاً، ويداً بيد من "دار زايد" وبدعوة كريمة من حماة القيم، ليقولوا أحبوا بعضكم وليرسلوا رسالة قوية لجميع أنحاء العالم أننا قادرون على بناء عالم لا مكان فيه للدخلاء والذين يسيرون عكس التاريخ والقيم وجوهر جميع الأديان السماوية السمحة