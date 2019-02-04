الخارجية الأمريكية تعلق على زيارة البابا فرنسيس للإمارات

علقت وزارة الخارجية الأمريكية على زيارة البابا فرنسيس للإمارات العربية المتحدة.

وكان البابا قد وصل إلى العاصمة الإماراتية يوم أمس الأحد، وحظي باستقبال رسمي كبير.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الزيارة الأولى لقداسة البابا إلى شبه الجزيرة العربية تشجع على السلام والتفاهم بين اثنين من أعظم أديان العالم.

وأضافت، في بيان لها اليوم الإثنين، 04/شباط/2019: الولايات المتحدة تشعر بالفخر إزاء دعم الحريات الدينية في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء العالم.

وتابعت: إن دعم حكومة الإمارات للأقليات الدينية وحرية العبادة أمرٌ يستحق الثناء.

وتابعت: تمثل الزيارة البابوية لحظة تاريخية لدولة الإمارات وتعكس تجسيدا لرؤية الشيخ زايد في التسامح.

وكان البابا وصل إلى الإمارات أمس الأحد في زيارة هي الأولى من نوعها.

ورحب الشيخ محمد بن زايد بزيارة قداسة #البابا_فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية و شيخ الأزهر للإمارات.

وأكد بن زايد أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة على صعيد تعزيز قيم ومفاهيم الأخوة الإنسانية والسلام والتعايش السلمي.

وحظيت زيارة البابا فرنسيس بتفاعل كبير في الداخل الإماراتي على المستويين الشعبي والرسمي.

وبدوره، أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أن الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية التي تعد الأولى إلى دولة الإمارات والجزيرة العربية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ستسهم بقوة في تعزيز قيم وممارسات التسامح التي تعيشه دولتنا انسجاما اجتماعيا وتعايشا سلميا وحوار ثقافات.

وأضاف إن الزيارة ستبرز المكانة العالية التي تتبوأها دولتنا في منظومة النشطاء الدوليين الساعين بإخلاص لنشر القيم الإنسانية النبيلة ومد جسور الإخوة الإنسانية وتعميق ممارسات السلام والخير وقبول الآخر في المنطقة والعالم.