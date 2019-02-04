صحيفة إماراتية تتحدث عن هدف العاصمة العالمية للتسامح والأخوة الإنسانية

ذكرت صحيفة إماراتية، إن دولة الإمارات تسعى بإطلاقها عام 2019 عاماً للتسامح إلى ترسيخ دورها على الساحة الدولية ومساعيها الهادفة.

وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - "لتكون عاصمة عالمية للتسامح والأخوة الإنسانية، وذلك من خلال الأعمال والفعاليات التي تخدم هذه الأفكار الإنسانية العظيمة التي بات العالم كله في أمس الحاجة إليها الآن أكثر من أي وقت مضى، في ظل انتشار نزعات التطرف والكراهية والإرهاب.

وأضافت أنه من هذا المنطلق يأتي احتضان الإمارات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الذي يجمع مختلف الديانات والثقافات والعقائد والطوائف".

ومضت الصحيفة "هذا اللقاء الذي يتزين بلقاء القمة بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى جانب أكثر من 700 مشارك من شخصيات وقيادات دينية وفكرية وثقافية من مختلف أنحاء العالم".

وزادت" يجتمعون ويشاركون في حوارات ونقاشات بشأن مفهوم الأخوة الإنسانية وبلورته ووضعه في موضعه الصحيح لتقديمه لشعوب العالم، واضعين نصب أعينهم القواسم المشتركة، التي تجمع بين البشر وحقهم في العيش بسلام وتآخٍ ومحبة.

وأوضحت أن حضور اثنين من أكبر رموز التسامح والسلام على مستوى العالم، يؤكد مصداقية الرسالة التي تبعث بها دولة الإمارات، من خلال هذا المؤتمر العالمي إلى كل شعوب العالم. وتطلق مفهوم الأخوة الإنسانية من "دار زايد" أرض التسامح باعتباره مشروعاً مكتمل الأركان، يحمل قيم ومبادئ التسامح والسلام.

وأكدت " البيان " في ختام افتتاحيتها .. أن هذا المؤتمر العالمي يعكس مصداقية دور دولة الإمارات كونه مشروعاً حضارياً إنسانياً متكامل الأبعاد، وجسراً رابطاً بين مختلف المجتمعات والحضارات الإنسانية الساعية للسلام والتنمية والتعاون والبناء