مصرع وإصابة 16 شخصا في انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو

أعلن ضابط بارز بالشرطة الصومالية اليوم الإثنين، مصرع سبعة أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة مقديشيو. وقال الكابتن محمد حسين - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن تسعة أشخاص آخرين قد أصيبوا في هذا الانفجار الذي وقع قرب مكاتب الحكومة المحلية في مقديشيو، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.

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