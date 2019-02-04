العثور على جثة بحطام الطائرة التي كان على متنها الأرجنتيني سالا

أعلن محققون بريطانيون اليوم الإثنين انهم رصدوا جثة في صور تحت الماء لحطام الطائرة التي على متنها لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا والطيار ديفيد إيبوتسون التي اختفت قبل أسبوعين فوق البحر على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة جورنسي.
وقال فرع التحقيق في الحوادث الجوية في بيان "بشكل مأساوي وفي لقطات فيديو (من السيارة التي تعمل عن بعد)، رأينا راكبا واحدا بين الحطام".
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