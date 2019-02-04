شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: تحسين الأارضى يدفع الفلاح للاهتمام بالزراعة وعدم البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إبراهيم القصاص، إن مشروع قانون تحسين الأراضى الزراعية به محاور اقتصادية كثيرة، مشددا على أن تحسين الأرض الزراعية يجعل الفلاح يتمسك بأرضه، ولا يبنى عليها، وأن أسباب التدهور يرجع إلى عدم تطهير مساقى ومصارف الرى.

من ناحيته أعلن النائب عبد المنعم العليمى، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدا أن هذا المشروع تأخر كثيرا، مؤكدا على أهمية تدريب الفلاحين وأن يكونوا على دراية كاملة بالأرض الزراعية وتحسين تربتها، والالتزام بالرى بالطرق الحديثة حفاظا على كل قطرة مياه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة مشروع قانون تحسين الأراضى الزراعية.