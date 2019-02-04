شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب وزير الشباب باستضافة كأس الأمم الأفريقية بغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب الوفدى الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى بالغربية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى باستضافة بعض مباريات كأس الأمم الأفريقية فى نادى غزل المحلة العريق وذلك تلبية لدعوة ورغبات جمهور وأهالى مدينة المحلة الكبرى ونادى غزل المحلة. وأضاف النائب الوفدى فى بيان اليوم أن استاد غزل المحلة أنشىء عام 1927 على أيدى طلعت باشا حرب ويسع الاستاد 40 ألف مشجع وسبق عام 1975 استضافة مباراة كأس الأمم الأفريقية "الاتحاد الأفريقى" وسبق اعتماد النادى من جميع الجهات المعنية. وأشار "خليفه" أن الاستاد يقع داخل حرم شركة غزل المحلة للغزل والنسيج ويتم تأمينه بشكل كامل.

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