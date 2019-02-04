شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أمين جودة: "نسبة الإدمان وتعاطى المخدرات زادت بعد ثورة 25 يناير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أمين جودة، الفائز بعضوية مجلس النواب بدائرة العريش بشمال سيناء، فى الانتخابات التكميلية التى أجريت مؤخرا، بمواجهة قضية الإدمان وبحث أسبابها وحلولها وعلاجها، قائلا: "الإدمان وتعاطى المخدرات انتشر بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير".

وقال "جودة"، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة قضية الإدمان وانتشار تعاطى المخدرات: "بعد ثورة 25 يناير الداخلية أجهدت وتعرضت لمحنة وكانت تقاوم اتجاهات عديدة الإرهاب والانفلات الأمنى وسوء السلوك والجرائم، وذلك أحد أسباب انتشار الإدمان والمخدرات، وحاليا الداخلية عادت بقوة ولابد من مواجهة هذه الأزمة".

وطالب نائب شمال سيناء، بعدم تجديد الرخصة للسائقين إلا بعد خضوعهم لتحليل المخدرات، وكذلك ألا يتم ترقية الموظفين إلا بعد التحليل، وحجب شهادة الطلاب حتى الخضوع لتحليل".

وتابع: "هناك صيدليات تتاجر فى العقاقير والبرشام المخدر، وفي المدارس لو المدرس شاف طالب بيشرب بيتبهدل ويتعمله مشكلة عشان يتصالح مع أبو الطالب، والسائقين أغلبهم يتعاطون المخدرات، لدرجة أن سائق ميكروباص كان شارب ودخل فى لودر وكانت حادثة بشعة".

من جانبه، طالب النائب عبد الحميد الشيخ، بإجراء التحاليل الدورية لكل العاملين في الحكومة، ولطلاب الثانوية العامة والإعدادية والسائقين.