شكرا لقرائتكم خبر عن سولاف درويش: الصحة استجابت لتوفير 20 ماكينه غسيل كلوى بمستشفى قليوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استجابت لطلبها بتوفير 20 ماكينة غسيل كلوي، لصالح مستشفى قليوب العام.

ولفتت النائبة، إلى أنها كانت قد تقدمت بطلب للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتوفير عدد 20 ماكينة غسيل كلوي لمستشفى قليوب العام.

وقالت في طلبها المقدم لوزيرة الصحة، إن مستشفى قليوب العام الوحيد الذي يقدم الخدمة لمرضى الفشل الكلوي بالمدينة، ما يسبب زحامًا شديدًا من قبل المترددين عليه.