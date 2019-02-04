شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الجمال: توقف مشروعات الصرف الزراعى وزيادة المياه الجوفية سبب تراجع الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، أن السبب الرئيسى فى تراجع إنتاجية الأراضى الزراعية أكثر من 50%، هو توقف مشروعات الصرف الزراعى المغطى والمكشوف لأكثر من 10 سنوات، ما نتج عنه زيادة منسوب المياه الجوفية فى الأراضى الزراعية.

وطالب الجمال، بإضافة مادة لمشروع قانون تحسين الأراضى الزراعية تقضى بالتعاون بين وزارتى الرى والزراعة، وأن يتم إعداد قاعدة بيانات من الجمعيات الزراعية لتحديد الأراضى التى لم تعد تصلح للزراعة وإحالتها لوزارة الرى التى عليها أن تكلف هيئة الصرف التى توقفت عن العمل تماما لعلاج هذه المشكلة.

من ناحيته قال النائب على بدر، إن مشروع قانون تحسين الأراضى الزراعية غاية فى الأهمية لتعلقه بالفلاح المصرى الذى يعانى من هذا الأمر، مؤكدا أن المسئول عن تحسين التربة هى وزارة الرى، قائلا "هناك آلاف الأفدنة تالفة، وكن أتمنى حضور وزيرى الزراعة والرى لمناقشة مشروع القانون".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة مشروع قانون تحسين الأراضى الزراعية.