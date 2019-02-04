شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الصناعية": أصدرنا 19.458 رخصة تشعيل منذ مايو 2017 حتى ديسمبر 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض عماد رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، عدد من الأرقام الهامة المتعلقة برخص التشغيل والتراخيص، والسجلات الصناعية، ورخص البناء، فى كلمته خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المنعقد اليوم بالبرلمان، برئاسة النائب محمد كمال مرعى.

وفى شأن رخص التشغيل والتراخيص، قال "رأفت" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، إن الهيئة أصدرت خلال العام المالى 2017/2018، 9797 رخصة، وخلال السنة المالية 2018/2019 حتى ديسمبر 2018، 9379، وإن إجمالى الرخص منذ تفعيل القانون فى مايو 2017، 19458 رخصة.

أما فيما يتعلق بالسجل الصناعى، فقد أصدرت الهيئة منذ تفعيل القانون 15.030 سجل، بينما أصدرت 1537 رخصة بناء منذ صدور القانون فى مايو 2017، وحتى ديسمبر 2018.