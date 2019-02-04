شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بحظر تداول دواء Pregabalin لتسببه فى الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المٌقدم من النائبة إلهام المنشاوي، بشأن المطالبة بحظــر تـــداول عقار(Pregabalin) بدون روشته، ووضعه ضمن أدوية جدول "المخدرات"،وذلك لإدمانه على نطاق واسع بين الشباب، وما له من تأثير مدمر يصل إلى حد الرغبه فى الانتحار.

وقالت النائبة إلهام المنشاوى، في كلمتها، إن العقار تنتجه حوالي 20 شركة بكميات كبيرة دون الحاجة، ولكن لجني الأرباح فقط.

فيما قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، إن هناك لجنة ثلاثية مسئولة عن دارسة عقار Pregabalin، وستحدد قريبا مصيره ووضعه ضمن أدوية الجدول من عدمه.