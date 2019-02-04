شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون تحسين الأراضى وتنظيم سوق الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتناقش أيضا تعديل قانون تحسين الأراضى، وقانون تنظيم النقل البرى

كما تناقش الجلسة العامة برئاسة عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والشئون العربية والدفاع والأمن القومى، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 / 11 / 2017.

ومن المقرر أن تنظر الجلسة العامة أيضا تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من 47 عضو، واستمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.