شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة النفسية: حملات ضد الإدمان فى المدارس ويجب ربط الترقيات بتحليل المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة منى عبد المقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إن الوزارة ستكثف خلال الفترة المقبلة حملات الكشف عن المخدرات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة هذا المرض، مطالبة بربط الترقيات والتوظيف بالكشف عن المخدرات.

جاء ذلك اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة قضية الإدمان وآثارها على المجتمع وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات، خاصة بين الشباب.

وأضافت عبد المقصود، في كلمتها، أن هناك أزمة فى "الوصمة" التي تلحق بالعاملين بالصحة النفسية، وكذلك المرضي النفسيين والمدمنين، قائلة: "للأسف المجتمع لا يتعامل معها باعتبارها مرض شأنه شأن باقي الأمراضي، وإنما وصمة صنعها الإعلام والأفلام السينمائية".

وأشارت عبد المقصود، إلى أن هناك حملة سيتم تنظيمها بالمدارس لتوعية الطلاب برفض الإدمان ومواجهة الجملة الشهيرة "انت مش راجل ما تجرب"، موضحة أن نسبة الإدمان في المدارس قليلة، ولكن نسبة التعاطي عالية، "وللأسف هناك أزمة كبيرة تواجه الأطفال عندما يتم تربيتهم في منزل فيه الأب والأم مدمنين".