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شكرا لقرائتكم خبر عن نقاش موسع بالبرلمان حول مشكلات النقل السياحى.. وعمرو صدقى يطلب تدخل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، فى اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة النائب عمرو صدقى، مشكلات قطاع النقل السياحى، بحضور ممثلين عن وزارات السياحة والداخلية والنقل والبيئة، وغرف السياحة.
وطالب النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى، حكومة المهندس مصطفى مدبولى، بضرورة التعاون مع العاملين بالقطاع السياحى بمختلف أنواعه للنهوض بهذا القطاع الحيوى من عثراته وأزماته التى يواجهها على مدار السنوات الأخيرة.
وقال صدقى، فى كلمته خلال الاجتماع المنعقد اليوم، إن استرداد عافية قطاع السياحة سينعكس بشكل إيجابى على الدولة بمختلف قطاعاتها، متابعاً: " القطاع الآن لديه أوجاع شديدة، وبالتالى يجب سرعة معالجتها، وعلى الحكومة أن تتحرك وتتعاون مع العاملين بهذا القطاع، والتسويق الجيد لمصر ولضمان الاستعداد الجيد لاستقبال السائحين فى حال النهوض بهذا القطاع.
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