وزير الخارجية الفنزويلي يتهم واشنطن بدعم الانقلاب

اتهم وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بـ"تحريض المعارض ​خوان غوايدو​ على الانقلاب في ​فنزويلا​"، مشيراً إلى أن "ترامب، بتصريحه الأخير الذي تضمن تهديدات جديدة باستخدام القوة العسكرية في انتهاك مباشر لميثاق ​الأمم المتحدة​، أكد أنه يقف وراء الانقلاب والمعارضة الفنزويلية يتم التحكم بها من ترامب".

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