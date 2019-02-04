اللواء صليبا عرض مع سفيرة استراليا الجهود في مجال مكافحة الإرهاب

استقبل المدير العام ل​أمن الدولة​ ​اللواء طوني صليبا​، في مكتبه في المقرّ العام، سفيرة ​استراليا​ في ​لبنان​ ريبيكا غريندلاي مع وفدٍ مرافق. حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم الجهود الآيلة الى تعزيز ​الأمن​، فضلاً عن الجهود في مجال ​مكافحة الإرهاب​.

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